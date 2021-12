Nedostatečně podporujete dodržování lidských práv, spílají přední kubánští disidenti Bruselu

„Sacharovova cena má být závazkem všech stran vyhnout se diplomatickému mlčení, pokud jsou porušována lidská práva, tím spíše, pokud jde o zločiny proti lidskosti,“ píší Fariñas a Solerová v dopisech šéfovi unijní diplomacie Josepu Borrellovi a předsedovi EP Davidovi Sassolimu.

Fariñas cenu udělovanou Evropským parlamentem za podporu lidských práv a základních svobod dostal v roce 2010 a Solerová je její nositelkou jako šéfka hnutí Dámy v bílém od roku 2005.

Oba EU vytkli mimo jiné to, že se její zástupci nesetkávají s občanskou společností na Kubě, zatímco s představiteli tamní vlády se schází. Oběma disidentům také vadí to, že Unie nepodporuje projekty kubánských občanských sdružení, ač do projektů státních organizací investuje.