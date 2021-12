Scholz půjde ve stopách Merkelové. Je oblíbený, zkušený a umírněný

Současná situace jej přiměla změnit kurz. „Tohle všechno je nákladné, ale když neuděláme nic, mohlo by to být ještě mnohem nákladnější,“ uvedl Scholz v opozici k návrhu daňových úlev pro bohaté, který prosazovali konzervativci, a ve prospěch navýšení minimální mzdy.

Vystudovaný právník Scholz, který v minulosti pracoval jako advokát, je členem sociální demokracie (SPD) od roku 1975. Jeho oblíbenost uvnitř strany i u veřejnosti před záříjovými volbami vzrostla díky jeho rozhodné podpoře nákladných vládních programů na záchranu ekonomiky, na kterou těžce dopadla pandemie covidu-19. Scholz tak učinil navzdory své předchozí přísné finanční politice v duchu jeho hesla „dáváme jen to, co máme“, díky které země hospodařila s přebytky.

„Olaf Scholz je velice zkušený. Nikdo v nové vládě nemá tolik politických zkušeností jako on,“ míní Scholzův životopisec Lars Haider, který je šéfredaktorem deníku Hamburger Abendblatt. „Nikdy se při jednáních neunaví, je vždy dobře připravený, je to vyjednavač, který usiluje o to, aby se všichni cítili jako vítězové, aby nikdo neměl pocit poraženého.“

„Mužská verze Merkelové“

Životopisec Haider podobně jako mnozí analytici označuje Scholze kvůli jeho stylu za mužskou verzi Merkelové, přesto se podle něj bude Scholzova vláda od vlády Merkelové lišit. „Největší změnou bude, že Scholz bude jednat všude tam, kde Merkelová jen reagovala,“ domnívá se.

Týkat se to podle Haidera bude nejen krizí, ale také ochrany klimatu. „Merkelová věděla, že se s klimatem musí něco udělat. Ale Scholz má pro Německo jasný plán. Bude pracovat na všem, co je uvedeno v koaliční smlouvě,“ řekl.

„Scholz je také ochotnější rozhodovat než Merkelová. Drží se svého plánu, takže je jiný než (konzervativní bavorský premiér Markus) Söder, který dnes řekne to, zítra opak a pozítří úplně něco jiného,“ dodal Haider.

Kontinuita v zahraniční politice

V červnovém rozhovoru se Scholz označil za stoupence multilateralismu, „kdy jsou bezpečnost a hospodářská politika výsledkem spolupráce“. Jedině jeho SPD je podle něj schopná Německo provést energetickou transformací a udržet zemi na vrcholu.

Scholz také po podpisu koaliční smlouvy prohlásil, že svět může od Německa čekat v zahraniční politice kontinuitu.

S tím souhlasí i Haider. „Mnoho zahraničních politiků zažije déjà vu.“ Scholz je podle Haidera stejně jako Merkelová přesvědčen, že hlas samotného Německa by ve světě nebyl slyšet, proto je nezbytná mezinárodní spolupráce a evropská integrace. To podle něj dokazuje i první Scholzova zahraniční cesta, která tradičně povede do Paříže.

„Důležitý partner i přes rozpory bude Polsko, dobré vztahy bude chtít mít i s Velkou Británií, ačkoli odešla z Evropské unie. Scholz má také blízký vztah ke Skandinávii,“ vysvětlil.