Samsung postaví v Texasu továrnu na mikročipy za sedmnáct miliard dolarů

Jihokorejský technologický gigant Samsung si vybral americké město Taylor v Texasu jako místo pro svou novou továrnu na mikročipy. Do její výstavby hodlá investovat sedmnáct miliard dolarů (386 miliard korun). Továrna vytvoří dva tisíce vysoce odborných pracovních míst a tisíce dalších pozic. Podle agentury Reuters to oznámila firma společně s texaským guvernérem Greggem Abbottem. Stavba začne na začátku příštího roku, první čipy by měly komplex opustit v roce 2024.