Biden se setkal s papežem Františkem. Ocenil jeho postoj ke klimatu

Bidena doprovázela do Vatikánu rozsáhlá delegace, ve které byl například ministr zahraničí Antony Blinken. Biden v uplynulých letech navštívil Vatikán několikrát, páteční návštěva je první od jeho nástupu do prezidentského úřadu.

Bidenovi kritici z řad americké katolické církve kvůli tomu požadují, aby prezident nemohl na mších přistoupit k přijímání. Svůj postoj před jeho setkáním s papežem zopakovali: „Odvážně jste potrat označil za vraždu. Prosíme vás, zatlačte na prezidenta Bidena. Jeho vytrvalé podporování potratů je ostudou pro církev a celosvětový skandál,“ vzkázal do Vatikánu biskup Thomas Tobin z Rhode Islandu.

Papež v minulosti vyzval americké biskupy, aby celou záležitost řešili politicky, nikoliv duchovně. „Přijímání není oceněním dokonalosti,“ poznamenal František s tím, že biskupové by měli katolickým politikům, kteří podporují právo na potrat, ukázat soucit a něhu.

Zda Biden s papežem mluvili i o tomto tématu, není jasné, veřejnost o tom neinformovali. „Velmi pravděpodobně si spolu rozumí, a je to samozřejmě i tím, že Biden je teprve druhý americkým prezidentem, který se hlásí k římskokatolické církvi. On o té své víře poměrně často hovoří v různých projevech,“ sdělil zpravodaj ČT v USA David Miřejovský.

Řeč tak možná přišla na jiná témata. „Biden jako hlava světové supervelmoci velmi pravděpodobně papežovi sdělil, že pod jeho patronací v rámci jím řízeného plánu Spojené státy darují vakcíny proti covidu-19 do chudých zemí,“ sdělil Miřejovský. Doplnil, že se tak stalo jen několik hodin poté, co se Bidenovi podařilo po měsících vyjednávání najít hlasy na schválení obrovských investičních balíků do sociální sféry, zdravotnictví a boje s klimatickými změnami.