Američtí katolíci zvažují omezení pro liberální politiky, kteří se k církvi hlásí. Týkalo by se i Bidena

Toto křídlo katolické církve je v USA poměrně vlivné a hlasité. „Třeba v posledních měsících dost výrazně tlačí na katolické školy, především univerzity, aby znemožnily vystoupit prezidentu Bidenovi s projevem na různých svých akcích. V USA je to naprosto běžná záležitost, že prezidenti vystupují na vysokých školách, třeba u příležitosti promoce nebo začátku nového školního roku,“ dodává Miřejovský.

Jednání biskupů je výsledkem požadavku konzervativního křídla katolické církve, ať už věřících či kněžích, vysvětluje zpravodaj ČT v USA David Miřejovský. „Říkají, že není možné oddělovat to, že někdo je věřící katolík, hlásí se ke katolické církvi, ale zároveň ve své veřejné funkci prosazuje liberální politiku, tedy právo na možnost rozhodnutí v případě umělého přerušení těhotenství či možnost manželství pro stejnopohlavní páry.“

Biden zatím nereagoval

Prezident zatím na debatu veřejně nereagoval, mluvčí Bílého domu Jen Psakiová otázky na toto téma opakovaně odmítla s tím, že víra je bytostně osobní záležitostí prezidenta a že nemá co dělat s politikou.

Biden zjednodušil možnost užití takzvané potratové pilulky a ve federálním rozpočtu pro rok 2022 navrhuje, aby na peníze z rozpočtu dosáhly i takzvané potratové kliniky, což bylo v USA dlouho blokováno. Kromě toho je v posledních dekádách známý jako velký ochránce a podporovatel LGBT komunity.

„Zároveň je Biden celoživotním katolíkem, člověkem, který se ke katolické církvi neustále hlásí, a každou neděli chodí do kostela. Pro něj je debata, která se teď v katolické církvi vede, velmi nepříjemná,“ podotýká Miřejovský.

Katolická církev není jednotná

Samotná americká katolická církev není v pohledu na diskutované téma jednotná. Kromě konzervativců je v ní i křídlo, které nechce víru a politiku míchat.

„Tito lidé říkají: Vůbec se tomuto veřejně nevěnujme, spíše se snažme vysvětlovat učení katolické církve, proč si myslíme, že je důležité, že by neměly být prováděny potraty, proč zastáváme takové postoje třeba právě v případě manželství pro osoby stejného pohlaví. Vysvětlujme to, bavme se s lidmi, ale netrestejme veřejně činné, veřejně známé katolíky za to, že mají liberální postoje ve svých funkcích,“ přiblížil zpravodaj ČT.

Ve Spojených státech je katolická církev druhou největší církví po protestantské, hlásí se k ní zhruba sedmdesát milionů lidí, tedy necelá čtvrtina obyvatel. Biden je teprve druhým prezidentem, který se ke katolictví hlásí, tím prvním byl John F. Kennedy.

Z průzkumu mezi katolickými věřícími podle Miřejovského vyplývá, že 67 procent z nich je proti tomu, aby církev trestala veřejně činně katolíky, kteří ve svých funkcích zastávají liberální názory. Více než 60 procent nemá problém s manželstvím stejnopohlavních párů a zhruba 50 procent by v některých případech nebylo ani proti potratům.