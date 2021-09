V Itálii zatkli Němce hledaného chilskými úřady kvůli činům v Colonii Dignidad

Soud v italské Florencii ve čtvrtek zamítl Falkenbergovo odvolání proti zadržení, Němec tak zůstává ve vazbě a hrozí mu vydání do Chile. Informovala o tom agentura ANSA.

Falkenberg utekl z Chile v roce 2005 a poté žil v německém městě Gronau. Zatčen byl koncem minulého týdne v hotelu na italském pobřeží nedaleko města Pisa, kam vyrazil se zájezdem německých seniorů. Podle italských médií cestoval s doklady na své jméno, netušil, že by mohl být zatčen. To se stalo poté, co policie podle seznamu hotelových hostů zjistila, že je na něj v Chile vydán zatykač.

Osada, kde se mučilo

Doring Falkenberg byl v 70. letech jedním z blízkých spolupracovníků dalšího německého emigranta Paula Schäfera, který enklávu Colonia Dignidad (Osada Důstojnost) počátkem 60. let minulého století poblíž města Parral, asi 350 kilometrů jižně od chilské metropole, založil a posléze vedl. Navenek byla osada prezentována jako harmonická komunita, kde muži farmaří, ženy se věnují domácím pracím a děti se učí, tančí a zpívají.