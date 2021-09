Evropská komise mírní napětí mezi Srbskem s Kosovem. Auta na hranici stále blokují průjezd

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala Srbsko i Kosovo ke zmírnění napětí a návratu k dialogu. Vztahy mezi oběma zeměmi se opět vyostřily poté, co kosovské úřady začaly nařizovat řidičům sejmout srbské poznávací značky u aut vjíždějících do země. Kosovští Srbové na to reagovali blokádou dvou hraničních přechodů. Priština kvůli tomu vyslala do oblasti speciální policejní jednotku a Bělehrad několik obrněných vozů.