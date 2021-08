Poláci protestovali na podporu televize kritické k vládě. Kabinet ji chce přiškrtit zákonem

„V sázce je pověst Polska, pokud jde o svobodu médií i jako místa pro podnikání zahraničních společností,“ poznamenala agentura AP o nadcházejícím hlasování.

„Pokud by se stalo, že by TVN 24 přišla o licenci, byl by to konec demokracie a svobody slova,“ řekla Reuters ve Varšavě šestašedesátiletá návrhářka Iwona Leliwaová-Kopystyńská.

Zahraniční vlastníci narušují polské zájmy, tvrdí vláda

„Přáli byste si, aby polská média mohl bez jakýchkoli omezení a překážek získat kdokoli z celého světa?“ ptal se během úterní tiskové konference premiér Mateusz Morawiecki. Jeho strana PiS tvrdí, že chce zabránit tomu, aby země jako Rusko nebo Čína převzaly kontrolu nad polskými médii.