Irák se po intervenci EU chystá repatriovat své občany z Běloruska

Irácké aerolinky zorganizují „evakuaci iráckých občanů, kteří uvázli v Bělorusku“, a na místě budou iráčtí diplomaté, aby občanům poskytli všemožné služby, uvedl na Twitteru velvyslanec Abdar Rahmán Hamíd Husajní.

Portál Zerkalo připomněl, že řízení letového provozu v Iráku na základě nařízení irácké vlády zrušilo všechny lety do Minsku „až do dalšího vyrozumění“. Současně povolilo vypravit do Minsku prázdná letadla, aby Iráčany přepravila domů.

„Vítám rozhodnutí irácké vlády pozastavit lety do Minsku. S iráckým ministrem zahraničí jsem o tom nedávno mluvil. Lukašenkův bezohledný režim tak bude hůře zneužívat nelegální migranty, které se snaží dopravit přes Bělorusko do Litvy,“ napsal na Twitteru šéf české diplomacie Jakub Kulhánek (ČSSD). Dodal, že omezení letů do Minsku by měly zvážit i další státy.

V předchozích týdnech se do Litvy pokusily dostat více než čtyři tisíce migrantů, hlavně Iráčanů a Afričanů. Ti přicházeli z Běloruska a nelegálně překračovali hranice, dokud Vilnius nevydal příkaz vracet je od hranic. Litva tvrdí. že je běloruský režim využil jako „hybridní zbraň“ v odvetě za západní sankce. EU se postavila za Litvu a intervenovala v Bagdádu.