Německá armáda má po více než sto letech rabína

Německá vláda v roce 2019 schválila návrh Ústřední rady Židů v Německu na obnovení funkce náboženských poradců pro židy sloužící v ozbrojených silách.

„Po desítky let to bylo nemyslitelné a stále to nelze brát jako samozřejmost,“ řekl šéf hlavní židovské organizace Josef Schuster. „Proto dnes máme všechny důvody být šťastní a vděční,“ dodal Schuster.

Za 1. světové války za Německo bojovalo mnoho Židů a v jeho armádě vykonávaly pastorační službu desítky rabínů. Poté, co se v roce 1933 ujal moci Adolf Hitler, nacisté Židy vyloučili ze všech sfér veřejného života a později jich miliony vyvraždili.