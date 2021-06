Navzdory uzavřeným hranicím loni přibylo lidí prchajících z domovů, oznámila OSN

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi řekl, že lidé utíkali kvůli konfliktům a také důsledkům klimatických změn hlavně v Mosambiku, etiopské oblasti Tigraj a v africkém Sahelu. V minulých letech mezi uprchlíky převládali lidé ze Sýrie a Afghánistánu.

„Je to výmluvné číslo pro rok, kdy jsme byli všichni zavření, museli jsme být doma, ve svých komunitách a městech. Skoro tři miliony lidí musely to vše nechat stranou a byly nuceny odejít z domovů, protože jim nic jiného nezbylo,“ řekl Grandi. Dodal, že 99 ze 160 států, které loni kvůli pandemii uzavřelo hranice, nedělalo výjimky pro uprchlíky a žadatele o azyl.

Grandi nevyloučil, že jakmile se hranice otevřou, bude se část těch, kteří opustili domovy, ale zůstali ve svých zemích, snažit dostat do ciziny. „Dobrým příkladem jsou Spojené státy, kde jsme už v minulých měsících zaznamenali růst nově příchozích,“ řekl komisař.

Zmínil se o nedávné cestě americké viceprezidentky Kamaly Harrisové do Střední Ameriky. Vyzvala tam ty, kdo zvažují imigraci do USA, aby „nejezdili“. Grandi doufá, že se to netýká americké uprchlické politiky obecně. „Bylo to strohé vyjádření, ale snad jde jenom o díl většího celku,“ řekl Grandi.

Podle něj loni přibyly stovky tisíc uprchlíků v Mosambiku a Sahelu a až milion v Tigraji, kde začaly na podzim boje. „Obávám se, že pokud se světu tyto konflikty nepodaří zastavit, budou čísla uprchlíků stoupat,“ řekl.