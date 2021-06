Sánchez chce udělit milost katalánským separatistům. Dvě třetiny Španělů nesouhlasí

Je to zatím nejméně populární krok Pedra Sáncheze od chvíle, kdy se stal španělským premiérem. Jeho kabinet chce udělit milost dvanácti katalánským politikům. Devět z nich poslal španělský soud na devět až třináct let do vězení za neústavní referendum o nezávislosti před čtyřmi roky. Podle Sáncheze ale může milost pro separatisty zmírnit napětí v Katalánsku.