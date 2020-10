Šéf katalánské policie do vězení nepůjde. Soud jej zprostil obvinění ze vzpoury

Španělský soud zprostil obvinění bývalého šéfa katalánské policie Josepa Lluíse Trapera, který byl obžalovaný ze vzpoury kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017. Hrozilo mu až deset let vězení. O verdiktu informoval deník La Vanguardia. Podle něj soud neshledal důkazy pro to, že by Trapero podporoval tehdejší separatistickou vládu.