Ve východním Jeruzalémě se Palestinci střetli s pravicovými Židy. Policie zatkla patnáct lidí

Izrael obsadil východní Jeruzalém za války v roce 1967, připojil ho ke zbytku města a celé je nyní označuje za svou metropoli. Je to v rozporu s mezinárodním právem a Palestinci stále chtějí, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu. Izraelský svaz pro lidská práva uvádí, že ve východním Jeruzalémě žije 358 tisíc Palestinců a 225 tisíc Židů. Z nich většina bydlí v novějších židovských čtvrtích Gilo a Ramat Šlomo.

Protesty souvisí s odvolacím řízením, v němž má soud rozhodnout o vystěhování desítek Palestinců. Do jejich domů se hodlají nastěhovat židovští nacionalisté, podle nichž Palestinci své domy postavili na pozemcích, jež patřily před vznikem Izraele židovským svazům. Levicová organizace Ir Amim, která se zaměřuje na problémy v Jeruzalémě, tvrdí, že se vystěhování může týkat 200 rodin z východního Jeruzaléma a 70 z nich bydlí v Šajch Džarráhu.

Server The Times of Israel píše, že nacionalisté usilují o rozšíření židovského osídlení do tradičně arabských částí města. Buď tam tajně kupují palestinské domy, nebo si vynucují soudní vystěhování Arabů či výstavbu určenou pro Židy. V arabských čtvrtích pak vznikají židovské enklávy.

O spor se zajímá také radikální skupina Hamas, která ovládá Pásmo Gazy. Pohrozila, že kvůli vystěhování Palestinců obnoví útoky na Izrael.

Obavy rostou

Izraelská policie posílila své jednotky v Jeruzalémě, protože se očekávají problémy po poledních muslimských modlitbách. Jde o poslední pátek postního měsíce ramadánu a na modlitbách se čeká velká účast. Od rána policie blokuje silnice v okolí jeruzalémského Starého Města, kde jsou mešity. Uzávěry mají trvat do pozdního odpoledne.

Na hlídku u izraelské vojenské základy Salem u Džanínu na okupovaném Západním břehu Jordánu zaútočili dopoledne tři Palestinci ozbrojení podle izraelských médií doma vyrobenými puškami. Přežil jediný z nich, ale jeho stav je velmi vážný a ošetřují ho lékaři v izraelské Afule. Z Izraelců nebyl zraněn nikdo.