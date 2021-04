Francie představila nový protiteroristický zákon. Rozšíří odposlechy a sledování radikálů

Návrh zákona umožňuje „přizpůsobit se novým hrozbám, které není tak snadné zachytit, a využít nové prostředky stojící na nových technologiích,“ uvedl premiér Jen Castex po jednání vlády o návrhu zákona. Ten obsahuje devatenáct článků, jeho součástí je například prodloužení policejních kontrol na dva roky pro džihádisty, vracející se po odpykání trestu z vězení.

Norma zahrnuje také rozšíření odposlechů a systematické sledování projevů radikalizace na sociálních sítích. Kriminalisté by díky tomu mohli snadněji předvídat možný teroristický útok i ze strany osob, jež policie až dosud nesledovala.

Policie by díky zákonu mohla získat také přístup k většímu objemu informací. Dva měsíce namísto stávajícího jednoho by mohla získávat data. Kriminalisté by dalších pět let také mohli informace uchovávat a používat je pro rozvoj algoritmů, které by přispěly ke sledování dalších potencionálních hrozeb. Očekává se vášnivá veřejná debata. Proti normě se staví zastánci svobod v co nejširším pojetí, píše agentura AFP.

Poslední útok se odehrál minulý týden v Rambouillet

Debatu o novém protiteroristickém zákonu uspíšila smrt francouzské policejní úřednice Stéphanie Monferméové, kterou v pátek zastřelil šestatřicetiletý Tunisan Jamel Gorchene. Ten ji napadl ve vstupní hale komisařství v Rambouillet jihozápadně od Paříže. Pobodal ji na krku a břiše, podle svědků křičel „Alláhu akbar“ (arabsky Bůh je veliký). Přes rychlý zásah hasičů žena na místě zemřela, útočníka zastřelili policisté.

Podle státního zástupce měl agresor psychické obtíže, ale také sledoval islamistická videa. Policie už v souvislosti s případem zadržela pět osob. Prokurátor Jean-François Ricard uvedl, že jde o „sedmnáctý islamistický teroristický útok zaměřený na pořádkové síly ve Francii od roku 2014“, píše AFP.