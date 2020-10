Francouzského učitele zavraždil čečenský mladík, policie zadržela devět lidí

Útok se odehrál na předměstí Conflans Saint-Honorine severozápadně od centra francouzské metropole. Útočník napadl kolem páté hodiny odpoledne dalšího muže nedaleko jedné z místních škol. Agenutra Reuters uvádí, že jeden ze svědků slyšel pachatele křičet Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký). Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok.

Policisté zadrželi nejprve čtyři osoby, z nichž jedna je nezletilá. V noci na sobotu pak zatkli dalších pět osob: jsou mezi nimi příbuzní údajného pachatele i lidé z jeho okolí.

Obětí útoku je 47letý středoškolský učitel dějepisu, který před nedávnem žákům přednášel o svobodě slova a ukazoval jim při tom karikatury proroka Mohameda. Vrah tuto školu navštěvoval jako žák.

Deník Le Monde píše, že přednáška vzbudila nevoli mezi některými rodiči. Ti na učitele podali 5. října trestní oznámení za šíření pornografického materiálu. Deník také tvrdí, že útočník nebyl žákem zavražděného a ani nenavštěvoval školu, kde učitel působil.

„Pokud vím, tak ten učitel měl špatný nápad, když požádal muslimské studenty, aby opustili třídu, pokud by se měli cítit šokovaní, tím, že se chystal přednášet o proroku Mohamedovi a pravděpodobně ukázat nějaké obrázky,“ řekla k tomu poslankyně Michele de Vaucouleursová (Demokratické hnutí).

Macron útok odsoudil jako islamistiský terorismus

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že útočník cílil na svobodu vyjadřování. „Dnes byl zavražděn občan, protože byl učitelem a protože vyučoval o svobodě projevu,“ řekl prezident v pátek s tím, že se jednalo o islamistický terorismus. „Celá země stojí za svými učiteli. Tmářství a násilí, které ho doprovází, nezvítězí. Teroristé nás nerozdělí. To je to, o co usilují, a my musíme držet pospolu,“ dodal.

Ministr školství Jean-Michel Blanquer označil čin za útok na francouzskou republiku. „Naše jednota a naše ráznost jsou jedinými odpověďmi tváří v tvář zrůdnosti islamistického terorismu,“ prohlásil.

Při jednání s učitelskými odbory francouzský premiér Jean Castex uvedl, že vražda je útokem na svobodu vyučování a základní hodnoty Francouzské republiky. Soustrast a solidaritu s učiteli vyjádřila na Twitteru také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.