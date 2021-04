Pandemie ve světě: Itálie a Polsko rozvolňují. Německo bude jednat o očkování

Očkovaní Američané budou moci cestovat do EU, řekla von der Leyenová

Američané očkovaní proti koronaviru by mohli v létě cestovat do zemí Evropské unie, řekla v rozhovoru s listem The New York Times předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Američané, pokud je mi známo, používají vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). To umožní volný pohyb a cestování do Evropské unie,“ uvedla.

Kdy přesně EU k uvolnění více než rok trvajících cestovních omezení přistoupí, však neupřesnila. Podle Leyenové to bude záviset na pandemické situaci, která se však „ve Spojených státech a doufejme i v Evropské Unii, zlepšuje“.

EMA schválila k použití v unijních zemích všechny tři vakcíny, jež jsou k dispozici ve Spojených státech, což jsou látky od společností Moderna, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson.