„Tyto vakcíny spojuje jen název.“ Šarže Sputniku se podle slovenských odborníků patrně liší

Slovenská média ale podle zpravodaje situaci interpretují tak, že vláda stanovisko odsouvá. „Je si vědoma toho, že rozhodnutí bude kontroverzní, ať už to bude povolení Sputniku k očkování za předpokladu, že zdejší státní experti k němu mají rezervovaný postoj, či naopak vláda nechá vakcíny ve skladu a vyčká například na stanovisko Evropské lékové agentury,“ shrnul.

Zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský poznamenal, že nový ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský se odvolává na to, že zbývá dokončit ještě několik testů. „Říká, že jednoznačné stanovisko – poslední rozhodnutí – by měl dát příští týden,“ uvedl Obrovský.

SÚKL také sdělil, že Slovensko získalo ruskou vakcínu, která není shodná s tou látkou, kterou by měla posoudit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Dodal, že od ruského výrobce nedostal asi 80 procent požadovaných údajů.

„Podle publikovaných zpráv by se Sputnik V měl používat přibližně ve čtyřiceti zemích světa, ale tyto vakcíny spojuje jen název. Není prokázaná srovnatelnost a konzistence různých šarží vyrobených na různých místech. Ve vícero případech se jeví, že jde o vakcíny s rozdílnými vlastnostmi,“ uvedl SÚKL. Zmíněné rozdílné vlastnosti se podle něj týkají například složení a způsobu výroby.

Matovič jedná v Moskvě

Pokud by počkal, byla by to prohra expremiéra a nynějšího ministra financí Igora Matoviče, podotýká Obrovský. Matovič na sociální síti napsal, že někdo chce znemožnit použití Sputniku V na Slovensku. Právě okolnosti dovozu první zásilky ruské vakcíny v březnu prohloubily v zemi vládní krizi, která vyústila ve výměnu premiéra i ministra zdravotnictví.

Ve středu pak Matovič odletěl do Moskvy, kde jedná se šéfem ruského fondu přímých investic Kirillem Dmitrijevem, který má na starost výrobu a distribuci Sputniku po světě „V Moskvě má dojednávat podrobnosti dalších dodávek, druhá várka měla přijít do konce března, ale nedorazila, takže toto je pro Matoviče otázka politické cti,“ dodal Obrovský.