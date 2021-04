Kdo není bohatý, jako kdyby v Indii neměl právo na život, míní cestovatelka Pavla Jazairiová

Jazairiová jezdí do Indie již 30 let, za tu dobu se prý země nesmírně změnila. „Já si ještě pamatuji Indii, kdy ženy nechodily do práce a jen málo dětí chodilo do školy. Nebyly tam v podstatě žádné obchody a po ulicích nejezdila žádná auta,“ vzpomíná. Z chudoby už prý vystoupila střední třída, lidé mají auta a děti chodí do školy i na venkově. Ve městech je pitná voda, ale nedýchatelný vzduch.

„Každý ze střední třídy má motorku, což je katastrofa, protože už se tam vlastně nedá chodit pěšky,“ míní Jazairiová. Zároveň se podle ní ale neustále rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, kteří přicházejí o možnost prodávat své plodiny a nemohou konkurovat velkým zemědělským producentům, což vede k bankrotům, bezdomovectví i nedávným obrovským protestům v Dillí.

Spisovatelka prý i uvažovala, že by se její kniha nejmenovala Globalizovaná Indie, ale Ukradená Indie, protože v zemi prý mají obrovskou moc monopoly, které mohou vyvlastnit půdu původních obyvatel, pokud se ukáže, že v ní jsou například cenné nerosty. „Protože člověk, který není bohatý, jako kdyby pomalu neměl právo na život,“ myslí si Jazairiová. V Indii podle ní vládne „populistická, totalitní vláda“.

Pokud jste nevěřící, nikdo to nepochopí

Indický premiér Naréndra Módí je v zemi velmi populární, je však také kritiky obviňován z podněcování náboženského násilí. Muslimů je podle Jazairiové v zemi asi třetina a bylo proti nim přijato několik kontroverzních zákonů. „Jestliže to takhle bude pokračovat, tak tam zase může vzniknout velké náboženské násilí. Jedni proti druhým se začínají vymezovat. Muslimové se vymezují tím, jak se oblékají, takže ženy jsou už například zahalené, což dříve nebylo. A ti hinduisté je prostě nesnáší,“ uvádí spisovatelka.

V Indii je podle ní spousta náboženství a víra je v ní velmi důležitá, stejně jako v celém rozvojovém světě. „Když byste v Indii někomu –⁠ kromě top intelektuálů –⁠ řekli, že jste nevěřící, tak to nikdo nepochopí. Protože každý člověk věří,“ sděluje. Představitelé náboženství by podle Jazairiové neměli být poštváváni proti sobě, ale měli by spolupracovat na budoucnosti Indie, která má velké problémy.

Místo promenád se prý chystají tříproudé dálnice, země je zamořená odpadky a lidé často věří, že „vše, co je moderní, je fajn“. Situace s odpady prý nikomu nevadí. „Teď se tam vlastně vyrábí globalizované zboží. To znamená, že ve třech obalech je jedna sušenka a ty obaly se hodí na zem. Indie je v tomhle neskutečná,“ říká.