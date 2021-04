Na Donbase se dál střílí, Spojené státy zvažují vyslání válečných lodí do Černého moře

Bílý dům ve čtvrtek v reakci na eskalující napětí na Donbase prohlásil, že Rusko má nyní u východní hranice Ukrajiny víc jednotek než kdykoliv od roku 2014, kdy válka začala. Uvedla to mluvčí Jen Psakiová. V březnu 2014 odhadoval Západ přítomnost ruských jednotek či dalších sil na ukrajinské hranici na pětadvacet až více než třicet tisíc.

CNN: USA zvažují vyslání válečných lodí do Černého moře

USA zvažují, že jako vyjádření podpory Ukrajině vyšlou v následujících týdnech do Černého moře válečné lodě. Uvedl to web stanice CNN s odvoláním na představitele ministerstva obrany. Americké námořnictvo v Černém moři běžně operuje, ale vyslání dalších válečných lodí by vyslalo zprávu Moskvě, že Washington situaci sleduje, dodal představitel.

USA jsou povinny informovat o svém záměru vstoupit do Černého moře čtrnáct dnů předem, upozorňuje CNN s tím, že to vyplývá ze smlouvy z roku 1936, která přiznává kontrolu nad průlivy pro vstup do moře Turecku. Není ale jasné, zda toto oznámení už bylo odesláno.

Rusko už ve čtvrtek oznámilo, že do Černého moře přesouvá více než deset výsadkových a dělostřeleckých lodí z Kaspického moře. Tamní ministerstvo obrany to označuje za součást cvičení.

Úředník z amerického ministerstva obrany podle CNN rovněž uvedl, že armáda pokračuje v průzkumných letech v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem, aby sledovala činnost ruského námořnictva a veškerý pohyb vojsk na Krymu.

Ačkoli USA nepovažují současnou kumulaci ruských sil za předehru k útočné akci, „pokud se něco změní, budeme připraveni reagovat,“ citovala CNN svůj zdroj z Pentagonu. Ministerstvo obrany prozatím vyhodnotilo současné ruské manévry jako cvičení a zpravodajské služby zatím nemají náznaky o armádních rozkazech pro další akci, uvedl dále s tím, že se to však může kdykoliv změnit.

Donbas navštívil Zelenskyj

Frontovou linii mezi Kyjevem kontrolovaným územím a okupovanými oblastmi na východě země navštívil ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Velitel ukrajinských sil Ruslan Chomčak v pátek uvedl, že situace v oblasti je pod kontrolou a ukrajinská armáda je připravena rychle reagovat na případné zhoršení situace.

Ukrajinská rozvědka začátkem měsíce varovala, že Moskva připravuje rozsáhlé provokace a že nelze vyloučit pokus o přesun ruských sil hluboko na území Ukrajiny. Moskva popírá, že by její současné armádní manévry představovaly pro kohokoliv hrozbu a z provokací viní Kyjev.

Konflikt na východě Ukrajiny vypuknul poté, co Rusko v roce 2014 nelegálně anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Kyjev a západní země upozorňují, že Moskva podporuje proruské síly v Donbasu – vyzbrojuje je, financuje a vysílá na jejich podporu i ruské vojáky. Kreml zapojení do války odmítá, přestože do ukrajinského zajetí padly na ukrajinském území stovky ruských vojáků.

Velké boje utichly po uzavření mírových dohod v Minsku v únoru 2015, ale až dosud se žádné příměří nepodařilo zcela udržet a politické řešení konfliktu se prakticky nepohnulo z místa. Konflikt si podle Kyjeva vyžádal na čtrnáct tisíc mrtvých.