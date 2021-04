Rozporuplný Alexandr II. zrušil v Rusku před 160 lety nevolnictví. Než prosadil ústavu, zemřel rukou revolucionáře

Alexandr II. reformy započal. Nikdo v nich ale nepokračoval

Během Alexandrovy vlády došlo díky jeho reformám k pozvednutí Ruska. Ačkoliv učinil řadu chybných kroků (prodal například Aljašku Spojeným státům), položil základy industrializace a kapitalismu. Sám byl však váhavý a nerozhodný, a tak své reformní snahy na konci života podkopal.

„Můžeme říci, že byl velkou historickou postavou, aniž by byl velkým mužem. To, co učinil, je důležitější, než kým byl,“ napsal Mosse. Naopak Morfill k jeho zhodnocení tak přísný není. Šlo podle něj o člověka „vlídné osobnosti, pokud ne přímo o muže velkého ducha“.