Krvavý konflikt v Sýrii vypukl před deseti lety. U moci zůstává oslabený Bašár Asad

Do konfliktu se zapojily světové velmoci…

Napřímo, nebo prostřednictvím podpory frakcí se do války zapojily regionální i světové velmoci. Mezi nimi Spojené státy a také Rusko. Moskva do konfliktu přímo vstoupila na Asadově straně, Washington naopak váhal, jak se zapojit a které z bojujících skupin podpořit. Tyto otázky řešili američtí prezidenti téměř celých deset let.

V roce 2011 navíc Spojené státy válčily v Afghánistánu a Iráku. Američané se vzpamatovávali z finanční krize a další vojenské tažení nepodporovali. „Mám za to, že obě administrativy, (Baracka) Obamy i (Donalda) Trumpa, selhaly při rozpoznání rozsahu syrské výzvy a strategických zájmů, které Spojené státy v Sýrii mají. Obě administrativy se zaměřily téměř výhradně na boj proti terorismu,“ uvedla analytička bezpečnostní politiky USA Melissa Daltonová.

Velká část analytiků ve Spojených státech kroky Washingtonu dlouhodobě kritizuje, připomíná zpravodaj ČT v USA David Miřejovský. Největší chyby vidí tito analytici v opuštění kurdských spojenců a podcenění Moskvy, která si podle nich ze syrského bojiště udělala předváděcí veletrh svých zbraňových systémů a naplno spustila také informační válku.

… a připojily se i regionální síly

Zatímco pro USA nebo Rusko byla Sýrie jen jedním z mnoha kolbišť globálního zápolení, pro regionální mocnosti šlo často o hlavní otázku národního zájmu. Chaotické syrské bojiště brzy přitáhlo pozornost Turecka, Íránu a Izraele.

Turecko si vytvořilo nárazníkové pásmo na severu Sýrie. Zde operují proturecké milice, zde se bojuje proti Kurdům. Pro Írán je podstatné začlenit Sýrii do své zóny vlivu, čímž se vytváří souvislý pás, který sahá až ke Středozemnímu moři. Tento blok je pak neformální protiváhou sunnitsko-izraelské neformální aliance.

„Íránský blok tvořený Íránem, Irákem, Sýrií a Hizballáhem (v Libanonu) je daleko jednotnější. Asadův režim přežil. Írán doufá, že získá v Sýrii ekonomické výhody a také strategickou základnu pro konfrontaci s Izraelem,“ uvedl orientalista Telavivské univerzity Meir Litvak.