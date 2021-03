V Turecku zůstávají miliony Syřanů. Do vlasti se jen tak nevrátí

Turecko hostí okolo 3,5 milionu uprchlých Syřanů. V zemi tak nyní zůstává asi 15 procent populace předválečné Sýrie. První skupina běženců přešla hranici v dubnu 2011. Původně nikdo netušil, že v zemi zůstane tak dlouho, uvádí zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský.

Turečtí politici o Syřanech mluvili jako o hostech. Mohla to být z jejich strany také taktika, aby si získali podporu lidí a poté, co se v Damašku změní vláda, jim země byla nakloněna. Jak ale uprchlíků přibývalo, tak se měnil i postoj k nim. Roste napětí.

Zhruba 80 procent Turků by si přálo, aby se Syřané vrátili domů. Asi stejné množství lidí ale přiznává, že to za současných podmínek není reálné. Mezi Syřany panuje přesvědčení, že by se domů vrátili za podmínek, že by tam bylo bezpečno a vládl jiný režim. Obě strany se tak pomalu smiřují s tím, že nějakou dobu ještě ve vyhnanství zůstanou.

Pobyt v zemi jim totiž přináší alespoň nějakou jistotu na rozdíl od cesty do Evropy nebo zpět do Sýrie. Běženci sice v Turecku nemají statut uprchlíka nebo možnost získat azyl, zdarma se jim ale dostává vzdělání nebo zdravotní péče. Část z nich má také možnost pracovat, i když často ilegálně v šedých zónách ekonomiky.