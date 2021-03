Nizozemci umí stabilní vlády i bez hranice pro vstup do sněmovny, říká politolog Šedo

Je nizozemský systém bez bariéry pro vstup do sněmovny v evropském srovnání extrémní?

Jsou systémy, které se tomu blíží. Dejme tomu dánský je také hodně vstřícný vůči malým stranám. Kvůli tomu nelze říci, že je to v evropském kontextu extrémní nebo neobvyklé. Ale nenajdeme v Evropě nic poměrnějšího.

Od sedmdesátých let 20. století se premiéři drží ve funkci celé volební období, v poslední době i dvě. Dá se tedy říci, že je tamní politická scéna stabilní?

Není úplně jednoznačně stabilní. Na druhou stranu neprochází nějakými turbulencemi, což by mohl být pocit vyvozený z faktu, že je tam v parlamentu běžně zastoupeno deset i víc stran. Nevede to k tomu, že by vlády vyloženě padaly a každou chvíli se konaly předčasné volby.

V západoevropském kontextu jsou nizozemské vlády středně stabilní. Předčasné volby nejsou výjimkou, ale rozhodně ani pravidlem. Víceméně se střídají fáze naplněného volebního období se zkráceným.

Poměrně stabilní jsou jména premiérů. Jeden vydrží ve funkci relativně dlouho, často celé volební období nebo i dvě. S tím, že se obměňuje vláda, která stojí za ním.

Do jisté míry je to dáno tím, že historicky se nizozemská stranická scéna opírala o tři hlavní proudy, tři hlavní strany: křesťanské demokraty, sociální demokraty a liberály. Určitým pravidlem bylo, že dvě ze tří těchto stran vytvářejí vládu nebo její jádro, přičemž kombinovat se v partnerstvích v zásadě mohly všechny. K tomu se pak mohl přidat jeden, výjimečně dva menší subjekty. V rámci tohoto systému si vlády byly schopny zajistit poměrně bezpečnou většinu a dost výraznou stabilitu. Bylo to výrazem určitého konsenzu mezi těmi třemi hlavními stranami.

V současné době se to trochu narušilo. Občas některá z nich projde krizí, nyní jsou to hlavně sociální demokraté, kteří v minulých volbách vyloženě neuspěli. Současné průzkumy sice naznačují, že to nebude tak zlé jako minule, ale nevěstí jim zároveň návrat k té tradiční roli jednoho ze tří velkých.

Základní tendence a schopnost hlavních hráčů dohodnout se na vytvoření vládní koalice je patrná a přispívá k tomu, že vlády se nestřídají jako roční období.