Nizozemci vybírají poslance, favoritem jsou Rutteho lidovci. Kvůli pandemii se volí tři dny

Ústředním předvolebním tématem byl nepřekvapivě boj s koronavirem a s ním spojenými ekonomickými problémy. Do pozadí se dostala některá prominentní témata z minulých let, jako například kritika imigrace, Evropské unie či islámu, jež vycházela zejména z úst lídra opozice Geerta Wilderse, šéfa pravicově populistické Strany pro svobodu (PVV).

Rutte se může stát nejdéle vládnoucím premiérem

V Nizozemsku se konaly poslední volby v roce 2017, kdy v evropských vládnoucích kruzích panovaly obavy, že by mohl zvítězit pravicový populista Wilders a jeho PVV. Ta nakonec skončila druhá a Wilders v opozici.

Čtyřiapadesátiletý Rutte je v čele vlády již přes deset let, a pokud by získal další čtyřletý mandát, může se stát nejdéle sloužícím premiérem v historii země. Zatím je po Viktoru Orbánovi a Angele Merkové třetím nejdéle sloužícím premiérem v Evropě. Pokud by VVD dostala největší počet hlasů, Rutte by s největší pravděpodobností sestavoval koalici, což může trvat několik měsíců.