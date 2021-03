Exprezidentka Bolívie tvrdí, že na ni tamní vláda vydala zatykač

Proti Moralesovi se v roce 2019 zvedla vlna protestů po jeho rozhodnutí usilovat o čtvrtý prezidentský mandát, což by bylo v rozporu s ústavou. Volby, v nichž zvítězil, provázela podezření z podvodů.

Armáda v reakci na bouřlivé demonstrace vyzvala Moralese k rezignaci. Ten tak učinil a uprchl do Mexika a poté do Argentiny. „Nebyl to puč, bylo to ústavní předání moci kvůli volebnímu podvodu,“ uvedla Áňezová na Twitteru.