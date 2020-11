Exprezident Morales je po roce zpět v Bolívii. Chce se věnovat odborům a chovat piraně

Jedenašedesátiletý Morales, který stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident od roku 2006 téměř 14 let, se nyní podle agentury Europa Press chystá v karavaně několika stovek aut jet do asi tisíc kilometrů vzdálené Cochabamby, bašty svých příznivců. Dorazit by tam měl 11. listopadu, což bude přesně rok ode dne, kdy z vlasti utekl, nejprve do Mexika a pak do Argentiny.

Z exilu Morales loni na podzim vyzýval k protestům svých příznivců za svržení prozatímní vlády prezidentky Jeanine Áňezové, která ho po jeho útěku z funkce místopředsedkyně Senátu v nejvyšším úřadu nahradila.

Morales vyzýval i k blokádám, aby se „nedostaly potraviny do měst“. „Tak je porazíme, bratře,“ řekl indiánský exprezident v telefonátu s jedním z organizátorů protestů. Kvůli tomu vláda Áňezové Moralese obvinila ze vzpoury a terorismu a vydala na něj zatykač. Ten už ale soudce minulý měsíc, po vítězství Arceho v prezidentských volbách, zrušil.