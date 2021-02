Novaja gazeta: Rusko utrácí miliardy za výchovu mládeže k vlastenectví, ta chce radši emigrovat

Na sto třicet procent

Cíle mnoha z programů jsou podle listu velmi málo konkrétní a stěží měřitelné. Například v Jakutsku vydávají nemalé peníze, aby dosáhli „zvýšení podílu občanů, kteří za svou hlavní životní hodnotu považují lásku k vlasti, na osm procent“. V Rostovské oblasti zase cílí na to, aby mládež měla pozitivní vztah k vojně nebo aby se u ní rozvinuly vlastenecké city.

Ani konkrétnější cíle se příliš plnit nedaří. Parlamentní kontrolní rada vyhodnotila jako splněný jen jeden cíl z deseti v rámci programu vlasteneckého vzdělávání na roky 2016 až 2020. Podivila se také nad tím, že cílem programu bylo informovat o jejich činnosti dvojnásobek počtu obyvatel nebo zapojit 130 procent vzdělávacích organizací.

Řadu programů také provázejí skandály. Například v Machačkale policie stíhá organizátory výstavy Rusko – moje dějiny kvůli údajné krádeži 38 milionů rublů (11 milionů korun).

Smysl

Odezva mezi mladými také není valná, říká pro deník socioložka z Centra výzkumu mládeže Jelena Omelčenková: „Všechny ty programy vyzdvihují myšlenky obětování se, hrdinství a boje. Není přitom jasné, s kým a proč se má bojovat. Mládež na toto částečně agresivní a částečně formální vnucování vlastenectví reaguje buď negativně, nebo pragmaticky. Zúčastní se, aby je pak nikdo neotravoval.“

Dodává, že jejich výzkumy ukazují na růst vlastenectví, ovšem zcela jiného: pocitu občanské odpovědnosti, odporu k nespravedlnosti, hrubosti a lži. Její kolegyně Valerija Kasamarová dodává, že nejmladší generace je dost pacifistická a místo armády se chce chlubit kulturou nebo sportem.

O neúspěchu miliard investovaných do snahy přesvědčit mládež k patriotismu nakonec nejvíc vypovídá průzkum Centra Levady z roku 2019. Podle něj chce plných 53 procent Rusů ve věku 18 až 24 let emigrovat, uzavírá Novaja gazeta. Že to je na onen režimem proklínaný Západ, už pro ruského čtenáře ani nemusí dodávat.