Peking spustil pandemii dezinformací. Propagandu obrátil do světa

Přesné počátky pandemie Světová zdravotnická organizace (WHO) nadále vyšetřuje. Do Wu-chanu, kde experti WHO strávili téměř měsíc, se organizace chce ještě vrátit. „Podařilo se nám prokázat jasné známky většího rozšíření viru v prosinci 2019, než se původně myslelo,“ okomentoval zjištění šéf mise WHO Peter Ben Embarek.

Ve vzorcích z prosince 2019 našel jeho tým nejméně třináct mutací, nový koronavirus se ale ve Wu-chanu nezachycen šířil už dříve. Stejně důležitá jako pátrání po počátku je digitální analýza dezinformací. Nepravdivé informace zvládání pandemie ve světě ztížily.

Forenzní tým agentury AP a Atlantické rady zjistil, že Čína kvůli covidu nově obrátila propagandu od domácího publika do světa. Analytici zmapovali desítky účtů na Twitteru a Facebooku založených čínskými diplomaty. Tyto sociální sítě jsou v Číně zakázané. „Západ mohl poprvé pozorovat, jak se Čína chopila dosud spíš ruské taktiky ‚hoď blátem a uvidíš, co ulpí',“ konstatuje specialistka na Asii z German Marshall Fund Mareike Ohlbergová.