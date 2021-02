Mlčení není řešením špatných vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem, uvedl Borrell v Moskvě

„Zajisté hlavní problém, se kterým se my všichni potýkáme, je to, že chybí normálnost ve vztazích mezi Ruskem a Evropskou unií, mezi dvěma největšími hráči v euroasijském prostoru. Je to samozřejmě nezdravá situace, která nikomu neprospívá,“ prohlásil Lavrov podle TASS na úvod schůzky.

Borrell dal předem najevo, že chce diskutovat nejen o problémech, jež zatěžují vzájemné vztahy EU a Ruska, ale také o spolupráci. Mezi aktuální problematické body ve vztahu EU k Rusku patří dění kolem opozičníka Alexeje Navalného a tvrdý postup úřadů vůči demonstrantům protestujícím proti jeho věznění.