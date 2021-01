Rusko ratifikovalo prodloužení smlouvy o kontrole jaderných hlavic

Podle náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Rjabkova bude smlouva prodloužena bez jakýchkoli předběžných podmínek. Rjabkov zároveň zdůraznil, že takovéto prodloužení smlouvy navrhovala Moskva. „Za našich podmínek. Na pět let bez předběžných podmínek, bez jakýchkoliv dodatků,“ zdůraznil Rjabkov.

Podotkl, že prodloužení smlouvy je podle něj výhodné pro obě strany a poskytuje zemím čas na další jednání ohledně budoucnosti kontroly zbraní.

Urychlené jednání

Moskva zahájila nová jednání s Washingtonem o prodloužení smlouvy 21. ledna, tedy den poté, co se prezidentského úřadu v USA ujal Joe Biden. V pondělí na téma prodloužení dohody telefonicky hovořili tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev s Bidenovým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem. V úterý o věci mluvili také oba prezidenti, Joe Biden a Vladimir Putin.

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, prodloužení smlouvy ratifikovala jednohlasně den poté, co jí návrh zákona poslal prezident. Krátce po hlasování v Dumě smlouvu odsouhlasila také horní komora parlamentu, Rada federace. Schválení amerického Kongresu není zapotřebí, uvedla agentura AP.

Washington a Moskva se dohodly, že všechny nezbytné formální procedury země dokončí během několika dní. Celý proces podle Rjabkova zakončí výměna diplomatických nót. Úmluva by pak měla platit dalších pět let, tedy do 5. února 2026.

Rusko a Spojené státy v roce 2019 odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Začátkem tohoto měsíce Moskva oznámila, že odchází od mnohostranné dohody o otevřeném nebi, která umožňuje účastnickým zemím kontrolní přelety nad územím dalších signatářských států. Své rozhodnutí zdůvodnila zejména tím, že USA od této úmluvy odstoupily loni.