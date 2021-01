Před deseti lety začala v Egyptě revoluce, která svrhla autoritářský režim Husního Mubaraka

Změna přišla s Tuniskem. 25. ledna už uběhl zhruba týden od té doby, co z Tuniska po demonstracích prchl prezident Zín Abidín bin Alí a začalo takzvané arabské jaro.

„Pro Egypťany, kteří cítili odpor a nedůvěru, to byla velká inspirace. Byla to poslední jiskra, která dohnala lidi do ulic,“ vysvětluje tehdejší atmosféru blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

V Egyptě tehdy podle Borka dorůstala generace mladých lidí ve věku dvaceti až třiceti let, kteří nemohli sehnat důstojnou práci a založit si tak rodinu. „Pro většinu z nich byl život šedivý, bez jakékoliv perspektivy. Nezaměstnanost měla i hluboké soukromé dopady na mnoho lidí,“ doplňuje zpravodaj.

Najednou už ale nebyly zapotřebí vtipy a skryté narážky, demonstranti otevřeně žádali odchod prezidenta Husního Mubaraka, který největší arabskou zemi vedl od roku 1981.

Další vývoj byl překotný. Od počátku protestů uplynuly necelé tři týdny a Mubarak musel rezignovat.

Krátký demokratický experiment

Symbolem demonstrací se stalo náměstí Tahrír v centru Káhiry. V revolučních týdnech mnozí popisovali atmosféru jednoty mezi demonstranty. Brzy ale vystoupily do popředí rozdíly a po dvou letech armáda ukončila demokratický experiment.

Moci se ujal generál Abd al-Fattáh as-Sísí, který se stal prezidentem a navrátil zemi do podobného režimu, který vládl před revolucí. „Hodlám zajistit, že nadcházející éra obnovy bude naplněna domácími i mezinárodními úkoly, tak abychom dohnali, co jsme zameškali, a napravili chyby minulosti,“ řekl tehdy Sísí.