Pandemická situace v Litvě se zlepšila. Minulý týden přitom země patřila k nejhůře postiženým

Pobaltská Litva byla ještě v prosinci pod velkým tlakem, řekl Mathé. Projevovalo se to zejména v nemocnicích. Zdravotnický systém totiž ještě před deseti dny situaci nezvládal a kapacity lůžek na covidových oddělení byly téměř zaplněné.

V zemi rovněž platí tvrdý lockdown. Tamní úřady zavřely některé z obchodů. Otevřeno mohou mít pouze ty, které nabízejí nejnutnější zboží. Jedná se například o prodejny potravin, lékárny nebo drogerie. Zavřené zůstávají také obchodní centra nebo školy. Lidé smí vyjít ven na ulici, ale pouze v nejnutnějších případech, a to do práce, na nákup, k lékaři nebo krátkou procházku.

V Litvě se také nesmí cestovat mezi obcemi a městy. Úřady přitom stanovily, že se musí povinně nosit roušky i na ulici. „Lidé tu nařízení vesměs dodržují. Viděl jsem, že mají téměř všichni nasazené roušky a dodržují i stanovené dvoumetrové rozestupy,“ popisuje situaci v zemi Mathé.

S koronavirem bojuje také Itálie, kde vláda v noci na čtvrtek rozhodla o prodloužení přísných opatření proti pandemii. Mimo jiné bude až do 15. února zakázáno nenutné cestování mezi regiony a do 5. března omezeny návštěvy příbuzných, jako to bylo přes vánoční svátky. V platnosti zůstává i zákaz nočního vycházení, informovala agentura DPA. Nová opatření platí od soboty.

Už ve středu kabinet oznámil, že požádá parlament o prodloužení nouzového stavu. Zatím trvá do konce ledna, vláda ho chce prodloužit do konce dubna. Zpřísnění opatření proti šíření koronaviru zavedla italská vláda přes vánoční svátky. Od Štědrého dne se tato šedesátimilionová země stala takzvanou červenou zónou, což mimo jiné znamenalo omezení vycházení i ve dne.