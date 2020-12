Sasko zpřísňuje opatření. Přijíždějící budou muset do karantény i na test

Lidé z rizikových oblastí, kam kromě Česka spadá mimo jiné i Polsko, se při vstupu do Saska budou moci prokázat nanejvýš 24 hodin starým negativním testem na koronavirus. Absolvovat test bude možné již při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady ponesou sami testovaní.

Saská vláda již dříve zavedla povinnou desetidenní karanténu pro všechny nově příchozí z rizikových oblastí.

Pendleři dojíždějící do Saska ze sousedních zemí za prací či studiem se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně. Toto opatření má platit od 11. ledna.

„O rozvolňování nemůže být řeč“

Testování nově příchozích má podle představ Saska zabránit řetězovitému šíření koronavirové nákazy. Vláda v Drážďanech v uplynulých týdnech čelila kritice za svůj údajně benevolentní přístup k provozu na hranicích s Českem.

Saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová po poradě s představiteli měst a obcí uvedla, že o uvolnění opatření spojených s epidemií covidu-19 v této spolkové zemi nemůže být řeč. Denní přírůstky nakažených jsou podle ní nadále příliš vysoké a účinnost přijatých opatření se bude moci projevit teprve za několik dní. „Osobně si myslím, že po 10. lednu ještě nebudeme moci oznámit rozvolňování restrikcí,“ řekla Köppingová.

Mezi jednotlivými spolkovými zeměmi panují obrovské rozdíly. Zatímco v celém Německu je úterní údaj ohledně nově infikovaných na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní na hodnotě 149,2, v Sasku je to 364,7. Naproti tomu v Meklenbursku-Předním Pomořansku má tento ukazatel hodnotu 77,2.

Celkem se v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,66 milionu lidí. Zhruba 1,3 milionu se jich uzdravilo. S covidem-19 zemřelo v zemi podle oficiálních statistik 30 978 osob.