Londýnu hrozí kolaps zdravotnictví, v Tokiu začne platit stav nouze

Policisté na Slovensku zintenzivňují kontrolování toho, jestli lidé dodržují restrikce stanovené tamní vládou. Kabinet premiéra Igora Matoviče omezil volný pohyb lidí, přičemž zákaz vycházení má devatenáct různých výjimek. Lidé mohou například do zaměstnání, ale pouze pokud nemohou práci vykonávat z domova – prokazovat by se měli potvrzením od zaměstnavatele.

Polsko ke středečnímu večeru naočkovalo již zhruba 150 tisíc lidí, neboli 0,37 procenta populace. V rámci EU jde o slušný výsledek – například Německo zatím vakcinovalo 0,44 procenta lidí. Očkuje se skupina 0 – čili zdravotníci, ale i nezdravotnický personál na úřadech a v nemocnicích. Všichni dostávají schválenou vakcínu od firem Pfizer a BioNTech. Brzy by se dle zpravodaje měla do země dostat i nově schválená vakcína od Moderny.

Polská vláda zvažuje nákup vakcín mimo systém unijní objednávky. Země nyní očkuje proti covidu-19 především zdravotníky. Zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé potvrdil, že tento plán na nákup vakcíny po vlastní ose v Polsku opravdu existuje, vláda ale ví, že se bude muset zařadit do fronty. Podobný zájmem by totiž mohla mít celá řada zemí. Je možné, že se plán nesetká s úspěchem.

Evropská pobočka WHO doporučuje rozumnou pružnost při dávkování vakcíny proti covidu-19. „Všichni jsme zaznamenali doporučení více zpružnit čas mezi první a druhou dávkou vakcíny oproti tomu, co původně předepsal výrobce. Je důležité, aby takové rozhodnutí představovalo bezpečný kompromis mezi nynější omezenou globální výrobní kapacitou a tlakem na vlády, aby ochránily co nejvíce lidí omezením zátěže, kterou bude pro zdravotní systémy představovat jakákoliv další vlna,“ prohlásil regionální šéf WHO Hans Kluge.

Podle Klugeho je v tuto chvíli pochopitelným konečným cílem kolektivní imunita, neměla by ale být bezprostředním zájmem. „Chci zdůraznit, že uvádění vakcín na trh je zásadní především pro omezení prudkého průběhu nemoci ve zranitelných skupinách, pro snížení tlaku na naše nemocnice a vyhnutí se riziku kolapsu našich zdravotních systémů,“ konstatuje Kluge.

Londýnu hrozí ve dvou týdnech kolaps nemocnic

Na možný kolaps londýnského zdravotnictví se připravuje Velká Británie. Ostrovní ministr zdravotnictví Matt Hancock se nechal slyšet, že se obává tlaku na Národní zdravotnický systém (NHS). Londýnské nemocnice mohou zkolabovat během dvou týdnů.

„Vytváříme další zdroje, abychom zajistili, že NHS dostane potřebnou podporu v těch částech země, které jsou pod největším tlakem. Například v Londýně zajišťujeme, aby byla (nemocnice) Nightingale v pohotovostním režimu pro případ potřeby. A pokud to bude zapotřebí, samozřejmě se využije,“ předesílá Hancock.

Covidová nemocnice Nightingale má kapacitu čtyři tisíce lůžek a v provozu už byla za jarní vlny pandemie. V důsledku tehdejšího zlepšení situace ale nakonec poskytla péči pouhým jedenapadesáti pacientům a v květnu byla uzavřena.