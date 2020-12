Neúspěšný útočník z francouzského rychlovlaku dostal doživotí

Chazzaní čelil obžalobě z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, z teroristického spolčení a z dalších trestných činů.

Při výsleších se k plánování útoku přiznal, tvrdil ale, že nechtěl útočit na civilisty, ale na americké vojáky. Podle vyšetřovatelů ovšem nemohl o přítomnosti vojáků ve vlaku vědět. Chazzaní se také hájil tím, že se na poslední chvíli rozhodl útok nespáchat, konfrontaci s cestujícími ale už nedokázal zabránit.

Nyní 31letý muž zaútočil, když vlak 21. srpna 2015 přejel z Belgie do Francie. Zranil tři lidi. Podle soudu nese vinu za pokus o vraždu se záměrem spáchat teroristický čin. Tři Chazzaního komplicové dostali tresty v rozmezí od sedmi do 27 let.