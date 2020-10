Německo od pondělí na měsíc zavádí karanténní uzávěru. Dopadne na bary, restaurace i kina

Německo od pondělí 2. listopadu do konce měsíce zavádí rozsáhlou karanténní uzávěru, aby zastavilo prudký nárůst nových případů koronavirové infekce, oznámila kancléřka Angela Merkelová. Také francouzská vláda se tento týden chystá vyhlásit celostátní karanténu, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje obeznámené s plány kabinetu. Lidé budou muset zůstat doma s výjimkou cest do práce nebo kvůli zajištění životních potřeb. Slovenská vláda pak podle očekávání do 8. listopadu prodloužila faktický zákaz vycházení.