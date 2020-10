Země EU poprvé jednaly o migrační reformě. „Šance na úspěch jsou dobré,“ míní Seehofer

Návrh komise počítá s výrazným urychlením azylových procedur a návratů neúspěšných žadatelů. Všechny členské země se podle něj mají solidárně podílet na zvládání migrace. Dostat by však měly na výběr, jestli u sebe přijmou žadatele o azyl, nebo se raději postarají o deportace odmítnutých migrantů.

Seehofer: Jsem optimistický

„Každá země prosazuje svoje zájmy, ale po dnešní diskusi jsem optimistický. Víme, že před sebou nemáme lehký úkol, šance na úspěch jsou ale dobré,“ řekl po čtvrtečním jednání Seehofer, jehož země v současnosti EU předsedá.

Německo, které je cílovou destinací velké části uprchlíků mířících do Evropy, označuje za jednu ze svých priorit právě výrazné posunutí diskusí o migraci. Podle Seehofera je po čtvrteční úvodní debatě reálné, že by se dohoda na základních pilířích nového systému mohla povést do konce roku.

Česko a další země, které mají k návrhu kritické připomínky, však zdůrazňují, že by se EU měla co nejvíce zaměřit na to, aby migraci řešila již mimo hranice Unie. Žádný ze států přitom podle Seehofera neodmítá pakt jako celek.

„Studujeme návrhy paktu a vítáme jakákoliv jednání, protože o dokumentu se musí vést široká diskuse. Podporujeme nutnost posílit ochranu vnějších hranic, urychlení návratů i posílení spolupráce se třetími zeměmi,“ přiblížil po jednání český postoj ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).