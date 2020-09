Začalo 75. Valné shromáždění OSN. Spojené národy musí pohnat Čínu k zodpovědnosti za covid, řekl Trump

I podle amerického zpravodaje ČT Davida Miřejovského bude letošnímu Valnému shromáždění dominovat téma koronaviru. V pondělí celosvětový počet infikovaných překročil 31 milionů a počet mrtvých s covidem-19 se blíží k jednomu milionu. Diskuse v rámci všeobecné rozpravy by mělo završit setkání státníků ke koronaviru pořádané Světovou zdravotnickou organizací, které je plánováno na 30. září.

Onemocnění covid-19 se objevilo koncem minulého roku ve středočínské provincii Chu-pej, odkud se během následujících měsíců rozšířilo do celého světa. Koronavirem se podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo 31,36 milionu lidí, asi 965 640 z nich zemřelo.

Miřejovský uvedl, že delegáti se během schůzky budou rovněž bavit o lidských právech a boji s chudobou. Dalším tématem mohou být i nové sankce, které proti Íránu v pondělí uvalily USA. „Lídři tentokrát nemíří do New Yorku a nebudou se zde moci setkávat nebo domlouvat. Dá se tedy čekat, že letošní Valné shromáždění bude mít spíš podobu výzev,“ řekl zpravodaj.

Babišův projev zazní v úterý

Jako první během schůzky podle zvyklosti promluví Brazílie, jež tak bude mít možnost nastolit některá z témat setkání. Druhé vystoupení přísluší Spojeným státům jako hostitelské zemi. Americký prezident Donald Trump již oznámil, že svůj projev pronese z Bílého domu ve Washingtonu, do nedalekého New Yorku se tedy nevypraví. Hned v úterý zazní v New Yorku rovněž slova premiéra ČR Andreje Babiše (ANO).

„Jako první vystupuje brazilský prezident Jair Bolsonaro, poté následuje Trump a v prvním bloku vystoupí dalších dvanáct prezidentů a hlav států, mezi nimi je například jordánský král,“ popisuje Miřejovský.

První den jednání by podle předběžného harmonogramu měli svoje poselství přednést také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, čínský prezident Si Ťin-pching, ruská hlava státu Vladimir Putin, íránský prezident Hasan Rouhání či francouzský prezident Emmanuel Macron.