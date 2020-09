Polsko chce miliardovou pomoc Bělorusům. Cichanouská chystá seznam viníků policejního násilí

„Fond by měl být významný. Měla by v něm být nejméně miliarda eur,“ řekl Morawiecki po jednání s litevským premiérem Sauliusem Skvernelisem. „Umožnilo by to běloruské ekonomice stabilizovat se a naplnit očekávání investorů,“ dodal podle agentury Reuters.

„Nemůžeme strkat hlavu do písku. Evropa si musí uvědomit, jak důležité je svobodné a svrchované Bělorusko pro bezpečnost a prosperitu na celém kontinentu,“ prohlásil premiér podle agentury PAP.

Morawiecki o unijním programu pro Bělorusko jako alternativě vůči běloruské spolupráci s Ruskem hovořil už minulý pátek v Lublinu se svými protějšky z visegrádské čtyřky. „Je to nabídka pro Bělorusy – potom, co proběhnou svobodné volby,“ řekl tehdy na dotaz ČTK český premiér Andrej Babiš (ANO). Myšlenku „Marshallova plánu“ pro Bělorusko by V4 chtěla nastolit na mimořádném summitu EU.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí na schůzce v Soči slíbil Lukašenkovi, že Rusko poskytne jeho zemi úvěr ve výši 1,5 miliardy dolarů (33,7 miliardy korun).