Novičok se našel na lahvi z Navalného hotelového pokoje v Tomsku

„Dovolte, ať vysvětlíme, odkud se vzala takzvaná 'flaška s novičokem', na kterou se nás ustavičně vyptávají. Přesněji šlo o obyčejnou plastovou lahev od vody, na které pak v německé laboratoři zjistili stopy bojové otravné látky. Je to lahev z pokoje v tomském hotelu Xander, kde byl Navalnyj ubytován,“ uvedl Navalného tým.

V jeho vyjádření se uvádí, že tým se rozhodl shromáždit vše, co by mohlo být hypoteticky užitečné, a předat to lékařům v Německu, a to včetně několika prázdných plastových lahví od vody. Na jedné z nich o dva týdny později našla německá laboratoř stopy novičoku. Analýza v dalších laboratořích toto zjištění potvrdila.

„Nyní chápeme, že (Navalnyj) byl otráven ještě před tím, než opustil hotelový pokoj a odjel na letiště,“ dodal tým s tím, že si od počátku uvědomoval, že případ se v Rusku vyšetřovat nebude.