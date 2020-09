Turecko už není partnerem, Unie musí být tvrdší a jednotnější, tvrdí Macron

„Pokud by toto Turecku prošlo, pokud by to Turecko dokázalo vojensky, politicky a diplomaticky ustát a odstrašit rivalizující nároky na tuto exkluzivní ekonomickou zónu, tak se stane významným vrátným,“ přibližuje spor zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek. Ankara by v důsledku mohla například zamezit položení plynovodů ve vodách, které si nárokuje.