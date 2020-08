Rozsudek v kauze vraždy novináře Kuciaka bude až v září, soudci se o verdiktu ještě radí

Kočner je obžalován z toho, že si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost, což mohlo Kočnerovi překazit vstup do politiky. Vrah zastřelil Kuciaka a Kušnírovou 21. února 2018 v jejich domě ve Velké Mači nedaleko Trnavy; policie těla našla o čtyři dny později na základě upozornění od příbuzných.

Zprostředkovatel i vykonavatel vraždy se již doznali

Ke zprostředkování Kuciakovy vraždy se již dříve doznal Zoltán Andruskó, který s policií při vyšetřování spolupracoval a loni přistoupil na trest 15 let vězení. Po zahájení procesu letos v lednu další z obžalovaných Miroslav Marček před soudem přiznal, že to byl on, kdo zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také jednoho podnikatele. Za to byl tento bývalý voják zatím nepravomocně letos v dubnu odsouzen k 23 letům vězení.

„Chtěla bych se obžalovaných zeptat, proč si dovolili sáhnout na život našich dětí. Rovněž mají děti. Kdo jim dal právo pro jejich špinavé peníze a praktiky toto udělat?“ uvedla v úvodu končícího procesu matka Kušnírové Zlatica, která se během své emotivní výpovědi rozplakala.

„Je to případ nevinných mladých lidí toužících žít ve svobodném prostředí. Nelze říct, že jde o případ, s nímž jsme se setkali. Dosud jsme to viděli spíše ve filmech, kterými nás zaplavují komerční televize,“ prohlásil prokurátor Vladimír Turan v závěrečné řeči.