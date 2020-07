Vězení na 25 let za podíl na Kuciakově vraždě. Slovenský prokurátor navrhl soudu trest pro zbylé tři obžalované

Slovenský prokurátor navrhl soudu, aby uložil všem třem zbylým obžalovaným v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka shodný trest 25 let vězení. Žalobce to ve čtvrtek uvedl ve své závěrečné řeči poté, co soud odmítl návrhy prokuratury i obhajoby na předložení dalších důkazů. Zatím není známo, kdy soud vynese rozsudek. Obžalovaným, mezi kterými jsou podle prokuratury objednavatel a zprostředkovatelka Kuciakovy vraždy jakož i vrahův pomocník, hrozí až doživotí. Tento trest ale lze podle zákona uložit jen výjimečně.