Zprostředkovatel Kuciakovy vraždy dostal patnáctiletý trest. Původní dohodu soud odmítl

Slovenský soud schválil dohodu o vině a trestu pro zprostředkovatel vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. Na jejím základě by si měl Zoltán Andruskó, který spolupracoval s policií, odpykat ve vězení 15 let. Proti původnímu návrhu dohody s trestem vězení na deset let měl soud výhrady, kritizoval, že tato výše není spravedlivá. Andruskó se záhy s prokurátorem dohodl na vyšším trestu. Zbylé čtyři obviněné čeká standardní soudní líčení v lednu.