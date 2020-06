EU otevře vnější hranice pro čtrnáct států. Česko seznam seškrtalo na osm

„V Bruselu v posledních dnech kolovalo několik seznamů, představitelé jednotlivých zemí se nemohli dohodnout,“ uvedl Dolanský. Nakonec bude na seznamu povolených zemí minimálně těchto čtrnáct zemí: Alžír, Austrálie, Kanada, Gruzie, Maroko, Japonsko, Černá Hora, Rwanda, Srbsko, Nový Zéland, Jižní Korea, Thajsko, Tunis, Uruguay.

Česká republika na plánovaný seznam obratem reagovala a zúžila počet zemí na osm. Ministerstvo zahraničí do této skupiny zařadilo Srbsko, Černou Horu, Kanadu, Austrálii, Japonsko, Jižní Koreu, Thajsko a Nový Zéland, kam budou moci čeští občané cestovat bez omezení.

Takový přístup by ale mohl celý systém komplikovat a země by musely zavřít své vnitřní hranice. „Co by to znamenalo, kdyby například Česká republika řekla, že k nám nemohou cestovat lidé z Nového Zélandu a do Rakouska by tito lidé cestovat mohli? Znamená to, že by se zavřely hranice Schengenu?“ nastiňuje možné následky opatření zpravodaj ČT. Tyto otázky se budou muset ještě na unijní úrovni řešit.