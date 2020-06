Česko zúží evropský seznam bezpečných zemí mimo EU

Česko pro své účely zúží seznam bezpečných zemí pro cestování, který by měli v pondělí potvrdit politici Evropská unie. Vybere z něj zhruba desítku mimounijních států, bude přitom zohledňovat i to, zda se tyto země otevírají pro české občany, uvedli představitelé ministerstva zahraničí. Na unijním seznamu by se podle nich mělo objevit zhruba 15 států, platit by měl od středy. Za prioritu považuje česká diplomacie zejména volné cestování do zemí západního Balkánu.