Evropa dál uvolňuje opatření, Turecko hlásí nejvíc pacientů s covid-19 za měsíc

Omezení na hranicích pro cesty v rámci evropské zóny volného pohybu ruší většina zemí, mnohé ale běžný režim neobnovují stoprocentně.

Rakousko ponechává omezení pro cesty z Velké Británie, Španělska, Portugalska a Švédska, do Dánska smějí volně proudit lidé pouze z Německa, Norska a Islandu. Španělsko s otevřením hranic pro evropské turisty ještě týden počká a na hranici s Portugalskem chce omezení zrušit až 1. července.

Řecko oficiálně zahajuje turistickou sezonu, s čímž se kromě obnovení mezinárodního cestování pojí otevření sezónních ubytovacích zařízení a muzeí. Uvolňování karanténního režimu pokračuje také v Itálii, kde se po třech měsících mohou opět otevřít divadla a kina, ovšem zatím jen pro menší počet diváků.

V poslední fázi uvolňování jsou tři čtvrtiny Španělska a Galicie se jako první ze španělských autonomních regionů už vrací do „normálního“ režimu. V něm by celá země měla být od 21. června, kdy v zemi končí nouzový stav. I v Galicii ale musí lidé dál dodržovat bezpečnou vzdálenost a není-li to možné, musí nosit na veřejnosti roušky, nadále také nesmí volně cestovat do ostatních autonomních regionů Španělska.

Zrychlení procesu uvolňování v neděli večer oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron a umožnil tak i ve zbytku Francie obnovení běžného provozu v barech a restauracích. Ve Velké Británii se tento posun čeká až příští měsíc, už v pndělí se ale mohou v Anglii znovu otevřít všechny obchody. V Severním Irsku to platí už od pátku, zatímco ve Skotsku a Walesu si ještě provozovatelé musí počkat.