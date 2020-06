Cenová válka o turisty ve Středomoří. Hostitelé nabízí řadu slev, upozorňuje chorvatský deník

Turecko, stejně jako sousední Řecko, je závislé na leteckém spojení. Do jaké míry se letecká doprava vrátí do normálu, není zatím jisté. Část evropských turistických operátorů říká, že bude létat charterovými lety a spoje do Středomoří oznámily už i nízkonákladové aerolinky. V konečném důsledku ale bude všechno záležet na počtu cestujících, neboť létat se vyplatí jen, když jich bude dost. Ekonomicky nevychází dokonce ani to, když se prodá méně než 80 procent sedadel.

Teprve pak mohou přijít na řadu výhodnější akce typu last minute, říká konzultant v cestovním ruchu Ivan Puškar. Podle něj zůstane v létě až polovina ubytovacích kapacit ve středomořských zemích nevyužita.

Na španělském a italském pobřeží –⁠ nepočítáme-li Kanárské ostrovy či Sicílii, které jsou na tom lépe –⁠ jsou zahraniční hosté spíše přáním než splnitelným cílem. V obou zemích, které jsou silně závislé na domácím cestovním ruchu, se proto vlády zabývají tím, jak domácí turisty povzbudit k aktivitě.

Zájem o Chorvatsko roste, někde už mají v srpnu plno

Například Slovinci občanům rozdávají poukázky na 200 eur (asi 5300 korun) na dovolenou ve své zemi. To je špatná zpráva pro sousední Chorvatsko, které každoročně hostí na 1,5 milionu Slovinců.

Řecko, které se může chlubit tím, jak se s koronavirem dobře vypořádalo, je do značné míry závislé na hostech, kteří dorazí letadlem. Ale ani tato země, jejíž premiér nedávno ohlásil „restart turismu“, se nevyznačuje cenami za pakatel. Například německá cestovní kancelář TUI nabízí pobyt na Krétě v hlavní sezoně ve čtyř- či pětihvězdičkových hotelech za 1100 až 1300 eur (29 200 až 34 600 korun). Výhoda ale spočívá pouze v tom, že ještě loni by na stejnou částku vyšel pobyt pouze mimo hlavní sezonu.