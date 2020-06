Velké cestovní kanceláře obnovily prodej na léto, začínají Řeckem či Bulharskem

Exim Tours a Fischer daly první zájezdy do Řecka na léto do prodeje na konci minulého týdne. „Přes víkend byl obrovský zájem, zaznamenali jsme hlavně on-line objednávky. Lidé ale začali chodit i do prodejen, které jsme s uveřejněním nové nabídky otevřeli,“ řekl obchodní ředitel a mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Prodejní čísla podle něj nejsou na loňské úrovni, ale kromě lidí, kteří chtějí na cestu využít poukaz za zrušený zájezd, přicházejí i zákazníci, kteří svou dovolenou dříve stornovali.

Exim Tours prodává zatím Řecko, u něhož hodlá nabídku dále rozšiřovat. Ne všechny hotely podle Kostky zatím otevřely. Cestovní kancelář s ubytovateli jedná, a pokud lidé nyní nenajdou v nabídce hotel, který v ní dříve byl, dá se podle Kostky předpokládat, že se v ní ještě objeví. „Chceme nabídnou maximální počet destinací, které jsme měli před krizí. Přidáme Bulharsko, přibude také Mallorca,“ uvedl.